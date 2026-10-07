У Стокгольмі поліція поранила чоловіка під час операції біля Королівського палацу

Поліцію викликали на місце події через агресивного озброєного чоловіка.

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У Швеції поліція поранила чоловіка під час операції біля Королівського палацу в Стокгольмі.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Aftonbladet.

Поліцію викликали на місце події через агресивного озброєного чоловіка. Тип зброї поки що не встановлено.

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Поліцейські відкрили вогонь одразу після прибуття.

Правоохоронці повідомили, що чоловік отримав поранення і його госпіталізували у тяжкому стані, але загрози життю немає.

Небезпеки для громадськості не було.

Водночас Таблоїд Expressen написав, що чоловік, озброєний ножем, підійшов до охоронців палацу і попросив, щоб його застрелили.