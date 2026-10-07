У Стокгольмі поліція поранила чоловіка під час операції біля Королівського палацу

У Швеції поліція поранила чоловіка під час операції біля Королівського палацу в Стокгольмі.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Aftonbladet.
Поліцію викликали на місце події через агресивного озброєного чоловіка. Тип зброї поки що не встановлено.
Поліцейські відкрили вогонь одразу після прибуття.
Правоохоронці повідомили, що чоловік отримав поранення і його госпіталізували у тяжкому стані, але загрози життю немає.
Небезпеки для громадськості не було.
Водночас Таблоїд Expressen написав, що чоловік, озброєний ножем, підійшов до охоронців палацу і попросив, щоб його застрелили.
- Стокгольмський палац є резиденцією шведського монарха Карла XVI Густава і користується великою популярністю серед туристів. Операція у вівторок ввечері відбулася в Лейонбакені – відкритій території безпосередньо з північного боку палацу.