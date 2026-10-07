У Франції учора в протестах взяли участь 250 000 людей. Були заворушення, поліція застосовувала сльозогінний газ

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У Франції в мітингах 6 жовтня, за офіційними даними, взяли участь понад 250 000 людей – не лише учнів, а й викладачів та батьків. Це найбільша кількість протестувальників, яка вимагала покращення умов навчання, передає The Guardian.

Подекуди мітинги супроводжувалися заворушеннями. Прем'єр-міністр Себастіян Лекорню повідомив, що поранень зазнали щонайменше 215 учнів і 85 працівників шкіл.

За інформацією місцевих медіа, президент Еммануель Макрон викликав ключових міністрів до нього нараду серед ночі.

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56 000 людей взяли участь у мітингу в Парижі, ще 200 000 – в інших містах, зокрема Марселі, Нанті і Ліоні. Організатори мітингів оцінили кількість учасників вище – в 450 000.

Більшість акцій минули без серйозних інцидентів, але деякі – зокрема в Парижі – завершилися епізодичним вандалізмом і сутичками з поліцією особливого призначення: правоохоронці застосовували сльозогінний газ і розганяли протестувальників кийками.

У вівторок затримали майже 500 людей — такі дані міністерства внутрішніх справ наводить газета Libération. Міністерство також повідомило, що 43 поліцейські дістали травми.

Протести учнів старших шкіл у Франції тривають з минулого місяця. Підлітки вимагають оптимізації умов навчання. Серед основних скарг – брак учителів, переповнені класи, нестерпна спека в класах.