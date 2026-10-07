Хусити заявили про удари по аеропортах у Ємені та Саудівській Аравії

По аеропортах били балістичними ракетам та ударними безпілотниками.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Єменські повстанці-хусити атакували міжнародний аеропорт Аден, повідомляє DW.

Міністерство з питань транспорту Ємену зазначає, що вони використали балістичні ракети та ударні безпілотники.

Міжнародний аеропорт Аден є головними міжнародними воротами Ємену поза контролем хуситів.

Реклама

Відомо, що ракета впала поблизу злітно-посадкової смуги аеропорту за кілька хвилин до запланованої посадки рейсу з Каїра, що змусило його змінити курс до Джидди.

Два літаки на злітно-посадковій смузі відвели через побоювання подальших атак.

Військовий речник хуситів Ях'я Сарі заявив, що група також атакувала кількома дронами міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді у Саудівській Аравії. Наразі підтвердження цієї інформації немає.

Ще одну балістичну ракету хуситів перехопили та знищили на північ від Ер-Ріяда сили коаліції на чолі із Саудівською Аравією, заявивши, що відстежили її запуск із району контрольованої хуситами Сани.

Атаки відбулися на тлі посилення бойових дій на кількох фронтах у Ємені.

Хусити за останні тижні мали територіальні здобутки вздовж узбережжя Червоного моря.

Підтримувані Саудівською Аравією урядові сили розпочали контрнаступ проти хуситів з метою повернення контролю над територіями вздовж узбережжя Червоного моря. У ході операції вдалося витіснити хуситів із районів навколо Баб-ель-Мандебської протоки та міста Моха, які ті захопили у вересні.