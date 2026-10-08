Литва посилює охорону на кордоні з Калінінградською областю

Таке рішення пояснили безпековою ситуацією та можливою мобілізацією Росії.

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Литва посилює охорону кордону з Калінінградською областю РФ. На допомогу прикордонникам розгорнуть Збройні сили.

Про це повідомив очільник МВС Литви Мартинас Кателінас.

"Я звернувся до міністра національної оборони Робертса Каунаса з проханням розгорнути Збройні сили Литви для допомоги прикордонникам в охороні кордону з Калінінградською областю", - йдеться в заяві.

За його словами, це пов'язано з інцидентом на латвійському кордоні, коли ворожа ДРГ пройшла на територію країни.

Очільник МВС додав, що таким чином Литва вживає превентивних заходів на тлі безпекової ситуації і ймовірної мобілізації РФ.

"Хочу уточнити – ситуація на литовському кордоні наразі спокійна, немає жодних підстав для паніки. Розгортання військ – це превентивне рішення, щоб ми були готові та запобігли подібним інцидентам", - заявив Кателінас.