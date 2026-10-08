ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
«Держказначейство зупинило всі платежі». Що буде з місцевими бюджетами і підготовкою до зими
«Держказначейство зупинило всі платежі». Що буде з місцевими бюджетами і підготовкою до зими
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
ГоловнаСвіт

Литва посилює охорону на кордоні з Калінінградською областю

Таке рішення пояснили безпековою ситуацією та можливою мобілізацією Росії.

Литва посилює охорону на кордоні з Калінінградською областю
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

Литва посилює охорону кордону з Калінінградською областю РФ. На допомогу прикордонникам розгорнуть Збройні сили.

Про це повідомив очільник МВС Литви Мартинас Кателінас.

"Я звернувся до міністра національної оборони Робертса Каунаса з проханням розгорнути Збройні сили Литви для допомоги прикордонникам в охороні кордону з Калінінградською областю", - йдеться в заяві.

За його словами, це пов'язано з інцидентом на латвійському кордоні, коли ворожа ДРГ пройшла на територію країни. 

Очільник МВС додав, що таким чином Литва вживає превентивних заходів на тлі безпекової ситуації і ймовірної мобілізації РФ.

"Хочу уточнити – ситуація на литовському кордоні наразі спокійна, немає жодних підстав для паніки. Розгортання військ – це превентивне рішення, щоб ми були готові та запобігли подібним інцидентам", - заявив Кателінас.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies