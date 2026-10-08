Литва посилює охорону на кордоні з Калінінградською областю

Литва посилює охорону кордону з Калінінградською областю РФ. На допомогу прикордонникам розгорнуть Збройні сили.
Про це повідомив очільник МВС Литви Мартинас Кателінас.
"Я звернувся до міністра національної оборони Робертса Каунаса з проханням розгорнути Збройні сили Литви для допомоги прикордонникам в охороні кордону з Калінінградською областю", - йдеться в заяві.
За його словами, це пов'язано з інцидентом на латвійському кордоні, коли ворожа ДРГ пройшла на територію країни.
Очільник МВС додав, що таким чином Литва вживає превентивних заходів на тлі безпекової ситуації і ймовірної мобілізації РФ.
"Хочу уточнити – ситуація на литовському кордоні наразі спокійна, немає жодних підстав для паніки. Розгортання військ – це превентивне рішення, щоб ми були готові та запобігли подібним інцидентам", - заявив Кателінас.