Сибіга: Угорщина зняла вето на відкриття двох переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС

Йдеться про Кластер 2 "Внутрішній ринок" та Кластер 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання".

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Угорщина зняла вето на відкриття другого та третього переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Вступ України до ЄС просувається крок за кроком. Україна та Угорщина разом роблять кроки назустріч одна одній та до європейської єдності", – написав Сибіга.

"Сьогодні на рівні COREPER угорська сторона дала "зелене світло" переговорним позиціям щодо Кластера 2 "Внутрішній ринок" та Кластера 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання". Дякую, Аніто Орбан, за командну роботу, що відповідає інтересам як наших дружніх народів, так і сильної Європи", – додає глава української дипломатії.

Глава МЗС також нагадав, що цього тижня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та національних меншин. Документ уже схвалив профільний парламентський комітет.

Раніше Financial Times із посиланням на двох європейських посадовців писала, що Угорщина може послабити вето щодо просування переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр нібито доручив дипломатам не блокувати направлення Україні та Молдові листів щодо можливого відкриття ще двох переговорних кластерів, пов’язаних з внутрішнім ринком та конкурентоспроможністю.