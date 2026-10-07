Литва може обмежити транзит росіян через країну через загрозу чуми

У разі навіть найменшої загрози це питання порушать на рівні Європейського Союзу.

Литва може запровадити обмеження на транзит громадян Росії через свою територію, якщо підтвердиться інформація про випадок легеневої чуми в РФ і буде встановлено загрозу.

Про це заявив міністр охорони здоров’я країни Лінас Кукурайтіс, пише LRT.

Як зазначив урядовець, у разі навіть найменшої загрози це питання порушать на рівні Європейського Союзу, а рішення ухвалюватимуть спільно. Кукурайтіс запевнив, що Литва вже має процедури реагування на подібні спалахи та достатні запаси необхідних ліків.

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Водночас міністр наголосив, що повідомлення про випадок легеневої чуми в Росії наразі незалежно не підтверджене. Національний центр громадського здоров’я Литви також заявив, що нині підвищеного ризику зараження чумою для населення країни немає.

Контекст

Повідомлення про можливий випадок з’явилися після смерті 28-річної Дар’ї Шипілової, яка працювала в інституті дослідження чуми в Іркутській області. За даними російських ЗМІ, вона могла заразитися після розбиття пробірки, а близько 200 людей, які могли контактувати з нею, відправили на карантин.

Водночас російські посадовці заявили, що проведені після смерті аналізи не виявили чуми. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що Вашингтон уважно стежить за ситуацією і має можливості допомогти Москві, якщо вона виявиться серйознішою.

Президент США Дональд Трамп також напередодні заявив, що Сполучені Штати готові надати допомогу, назвавши ситуацію "великою проблемою". Представник ВООЗ Крістіан Ліндмаєр повідомив, що Росія поки не відповіла на запит організації щодо обставин смерті Шипілової.