Хунта Малі за підтримки росіян увійшла до стратегічного міста Кідаль

Армія Малі за підтримки російських воєнізованих формувань знову увійшла до північного міста Кідаль, змусивши сепаратистів-туарегів відступити з цього стратегічно важливого пункту, повідомляє DW.
Сепаратистський “Фронт визволення Азаваду” (FLA), який представляє туарегів, заявив, що “вирішив здійснити стратегічний і контрольований відхід своїх сил із міста Кідаль”.
Відступ відбувся без прямих бойових зіткнень. За словами речника FLA, це сталося внаслідок “непропорційного застосування авіації російськими найманцями з “Африканського корпусу””.
Угруповання FLA та пов’язана з “Аль-Каїдою” організація “Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін” (JNIM) захопили Кідаль під час серії нападів у квітні цього року. Унаслідок цих атак також загинув міністр оборони Малі.
Заступниця директора компанії “Control Risks” Беверлі Очіенг водночас розповіла агентству Reuters, що повернення контролю над Кідалем має переважно “символічне”, а не “вирішальне” значення для кампанії Малі проти джихадистських і сепаратистських угруповань.
- Туарезькі сепаратисти з “Фронту визволення Азаваду” вже багато років борються за створення незалежної держави на півночі Малі.
- Військова хунта Малі, що прийшла до влади внаслідок двох послідовних переворотів у 2020 та 2021 роках, дедалі більше покладається на підтримку російських воєнізованих формувань у боротьбі проти бойовиків, пов’язаних із “Аль-Каїдою” та “Ісламською державою”.
- Правозахисні організації неодноразово звинувачували армію Малі та російські воєнізовані формування у вбивствах цивільних осіб під час військових операцій. Водночас скоєння воєнних злочинів закидають всім сторонам конфлікту.
- У вересні малійське терористичне угруповання JNIM влаштувало засідку на сили російського "Африканського корпусу" та військових хунти Малі. Унаслідок атаки загинули 13 російських та малійських військових.