ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
ГоловнаСвіт

Хунта Малі за підтримки росіян увійшла до стратегічного міста Кідаль

Сепаратистський “Фронт визволення Азаваду” (FLA), який представляє туарегів, заявив, що “вирішив здійснити стратегічний і контрольований відхід своїх сил із міста".

Хунта Малі за підтримки росіян увійшла до стратегічного міста Кідаль
Повстанці-туареги у північному Малі, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Армія Малі за підтримки російських воєнізованих формувань знову увійшла до північного міста Кідаль, змусивши сепаратистів-туарегів відступити з цього стратегічно важливого пункту, повідомляє DW.

Сепаратистський “Фронт визволення Азаваду” (FLA), який представляє туарегів, заявив, що “вирішив здійснити стратегічний і контрольований відхід своїх сил із міста Кідаль”.

Відступ відбувся без прямих бойових зіткнень. За словами речника FLA, це сталося внаслідок “непропорційного застосування авіації російськими найманцями з “Африканського корпусу””.

Угруповання FLA та пов’язана з “Аль-Каїдою” організація “Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін” (JNIM) захопили Кідаль під час серії нападів у квітні цього року. Унаслідок цих атак також загинув міністр оборони Малі.

Заступниця директора компанії “Control Risks” Беверлі Очіенг водночас розповіла агентству Reuters, що повернення контролю над Кідалем має переважно “символічне”, а не “вирішальне” значення для кампанії Малі проти джихадистських і сепаратистських угруповань.

  • Туарезькі сепаратисти з “Фронту визволення Азаваду” вже багато років борються за створення незалежної держави на півночі Малі.
  • Військова хунта Малі, що прийшла до влади внаслідок двох послідовних переворотів у 2020 та 2021 роках, дедалі більше покладається на підтримку російських воєнізованих формувань у боротьбі проти бойовиків, пов’язаних із “Аль-Каїдою” та “Ісламською державою”.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies