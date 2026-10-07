Хунта Малі за підтримки росіян увійшла до стратегічного міста Кідаль

Сепаратистський “Фронт визволення Азаваду” (FLA), який представляє туарегів, заявив, що “вирішив здійснити стратегічний і контрольований відхід своїх сил із міста".

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Армія Малі за підтримки російських воєнізованих формувань знову увійшла до північного міста Кідаль, змусивши сепаратистів-туарегів відступити з цього стратегічно важливого пункту, повідомляє DW.

Сепаратистський “Фронт визволення Азаваду” (FLA), який представляє туарегів, заявив, що “вирішив здійснити стратегічний і контрольований відхід своїх сил із міста Кідаль”.

Відступ відбувся без прямих бойових зіткнень. За словами речника FLA, це сталося внаслідок “непропорційного застосування авіації російськими найманцями з “Африканського корпусу””.

Угруповання FLA та пов’язана з “Аль-Каїдою” організація “Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін” (JNIM) захопили Кідаль під час серії нападів у квітні цього року. Унаслідок цих атак також загинув міністр оборони Малі.

Заступниця директора компанії “Control Risks” Беверлі Очіенг водночас розповіла агентству Reuters, що повернення контролю над Кідалем має переважно “символічне”, а не “вирішальне” значення для кампанії Малі проти джихадистських і сепаратистських угруповань.

Туарезькі сепаратисти з “Фронту визволення Азаваду” вже багато років борються за створення незалежної держави на півночі Малі.

Військова хунта Малі, що прийшла до влади внаслідок двох послідовних переворотів у 2020 та 2021 роках, дедалі більше покладається на підтримку російських воєнізованих формувань у боротьбі проти бойовиків, пов’язаних із “Аль-Каїдою” та “Ісламською державою”.