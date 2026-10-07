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В Латвії засудили прокремлівську активістку до шести років позбавлення волі

Жінку визнали винною в передачі 43 євро на підтримку російської армії.

В Латвії засудили прокремлівську активістку до шести років позбавлення волі
Ілюстративне фото
Фото: Scanpix

У Латвії засудили проросійську активістку за донат у 43 євро для армії РФ

Про це передає "Європейська правда".

7 жовтня Ризький міський суд визнав Поліну Камльову винною у передачі фінансових коштів на підтримку російської армії в Україні та засудив її до шести років позбавлення волі. Також суд призначив їй три роки пробаційного нагляду. 

Жінку звинувачували у передачі 43 євро на підтримку російської армії. За даними Служби державної безпеки Латвії, через знайому в Білорусі як посередницю вона брала участь у передачі коштів для придбання засобів придушення сигналів дронів для російських військових в Україні.

Перед оголошенням вироку Камльова назвала свої дії помилкою та заперечила, що хотіла підтримати війну Росії. Вона брала участь у засіданні дистанційно з місця ув’язнення.

За фінансування збройного конфлікту законодавство Латвії передбачає до десяти років позбавлення волі з пробаційним наглядом до трьох років.

  • Раніше, Служба безпеки Латвії затримала чоловіка та жінку, яких підозрюють у зборі інформації про оборонні спроможності країни на користь російської військової розвідки.
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