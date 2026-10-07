США та Греція підписали меморандум про співпрацю в боротьбі з тероризмом

Греція надає США доступ до важливих військових об'єктів, які використовують для підтримання безпеки у Східному Середземномор'ї.

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США та Греція посилять спільні дії для боротьби з тероризмом та іншими безпековими загрозами. Сторони підписали меморандум меморандум про створення спільної програми безпеки.

Про це пише Reuters.

Про домовленість оголосив держсекретар США Марко Рубіо під час офіційного візиту до Афін. За його словами, нова програма має посилити обмін інформацією у сфері контртероризму між правоохоронними органами двох країн.

Рубіо зазначив, що Греція особливо вразлива до загроз, пов'язаних із масовою міграцією та торгівлею людьми.

Греція надає США доступ до важливих військових об'єктів, які використовуються для підтримання безпеки у Східному Середземномор'ї. Крім того, країна очолює морську місію Європейського Союзу із захисту комерційного судноплавства у Червоному морі.

Міністр закордонних справ Греції Йоргос Герапетрітіс також заявив, що Афіни готові співпрацювати зі США та надати морську допомогу в Ормузькій протоці, якщо там з'явиться життєздатний мирний процес.