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Молдова створює захисні зони на КПП на кордоні з Україною через загрозу атак дронів

Влада також планує перенести роботу молдовських прикордонників зі спільних пунктів на територію республіки.

Молдова створює захисні зони на КПП на кордоні з Україною через загрозу атак дронів
Український прикордонник поблизу кордону з Придністровським регіоном Республіки Молдова в Одеській області
Фото: Радіо Свобода

Молдова створює захисні зони на контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Україною, щоб у разі атаки дронів співробітники та громадяни могли сховатися у безпечному місці. 

Про це заявила міністерка внутрішніх справ Молдови Данієла Місаїл-Нікітін, пише NewsMaker.

За її словами, молдовська влада намагається забезпечити всі пункти прикордонної поліції необхідними засобами захисту, зокрема ті, що розташовані на території України.

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"Також обговорюємо виведення співробітників Молдови на її територію. З двох КПП їх уже вивели, але виведемо й інших на спільних пунктах, що розташовані на території України. Вони працюватимуть на території Молдови", – сказала міністерка.

У МВС Молдови уточнили, що йдеться про спільні прикордонні пункти "Крива" та "Паланка".

Посадовиця зазначила, що наразі тривають роботи зі створення захисних зон. Вони мають дозволити співробітникам прикордонної поліції, службовцям та громадянам, які перебувають на КПП, у разі загрози евакуюватися у безпечне місце.

Міністерка також розповіла про стан молдовського прикордонника, який отримав поранення внаслідок падіння снаряда на КПП "Паланка". За її словами, його стан стабільний, він перебуває в лікарні, але загрози життю немає.

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