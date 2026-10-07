На Київщині внаслідок атаки РФ постраждав чоловік

Є пошкодження складських і логістичних об’єктів.

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Внаслідок російської атаки на Київщині постраждав чоловік. Про це повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

"У Бучанському районі травмовано чоловіка 1988 року народження. Медична допомога надана на місці. Також у районі пошкоджено складське приміщення – вибито вікна та двері. Пошкоджено два автомобілі. На одному з об’єктів виникла пожежа, яку оперативно ліквідували", – ідеться у повідомленні.

У Фастівському районі пошкоджено автомобіль та логістичний центр. На його території виникла пожежа, її ліквідація триває.

Загиблих унаслідок атаки немає.

Служби продовжують працювати на місцях та фіксувати наслідки російського удару. Додаткова інформація уточнюється.