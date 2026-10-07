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Росіяни атакували дроном чоловіка у Білозерці

Постраждалий лікуватиметься амбулаторно.

Росіяни атакували дроном чоловіка у Білозерці
Фото: Вікіпедія

Російські війська атакували дроном цивільного мешканця Білозерки Херсонської області. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

"Орієнтовно о 15:10 російські окупанти атакували дроном чоловіка у Білозерці.  Через ворожий удар 47-річний місцевий житель отримав вибухову травму, множинні уламкові поранення голови, тулуба, рук та ніг", – ідеться у повідомленні. 

Після надання медичної допомоги постраждалому призначили амбулаторне лікування.

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