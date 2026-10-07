Росіяни атакували дроном чоловіка у Білозерці

Російські війська атакували дроном цивільного мешканця Білозерки Херсонської області.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 15:10 російські окупанти атакували дроном чоловіка у Білозерці. Через ворожий удар 47-річний місцевий житель отримав вибухову травму, множинні уламкові поранення голови, тулуба, рук та ніг", – ідеться у повідомленні.
Після надання медичної допомоги постраждалому призначили амбулаторне лікування.
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