В корейському уряді закликали Україну утриматися від публічних заяв, які можуть "зашкодити довірі до Кореї".

Південна Корея заперечує постачання пального до Росії і закликає Україну утриматися від публічних заяв, які «можуть зашкодити міжнародній довірі до Кореї».

Про це передає Суспільне, цитуючи речницю адміністрації президента Південної Кореї Кан Ю Чжон.

«Те, що посадовець ОПУ послався на статтю The Guardian, щоб публічно зобразити Південну Корею так, ніби вона допомагає пом'якшити паливну кризу в Росії та наслідки втрати її нафтопереробних потужностей і діє всупереч своїй чинній санкційній політиці щодо Росії, зробивши це на основі окремих транзакцій, ключові деталі яких — такі як сторони угоди, країна походження та кінцевий покупець — не були перевірені, не відповідає дійсності та є неприйнятним», — сказала вона.

Зазначається, що уряд Південно Кореї наразі перевіряє факти і планує вжити необхідних заходів у разі виявлення будь-яких проблем.

«Ми також просимо Україну утримуватися від спотворення відповідної політики Республіки Корея без достатньої перевірки фактів і від публічних заяв, які можуть підірвати міжнародну довіру», — зазначила речниця.

Посадовець Управління нацбезпеки при президенті Південної Кореї заявив, що офіційна статистика за період із серпня 2025 по серпень 2026 року не зафіксувала жодного експорту дизельного пального, бензину чи авіапального з Південної Кореї до Росії.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що постачання послабили наслідки паливної кризи в Росії, спричиненої ударами українських безпілотників по російських НПЗ. Він додав, що імпорт із Південної Кореї фактично допомагав росії компенсувати наслідки втрати власних переробних потужностей.