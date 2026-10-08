Сили оборони уразили нафтопереробний комплекс "Газпром нефтехім Салават" у Башкортостані

Об’єкт розташований за 1300 км від України.

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Підрозділи Сил оборони 8 жовтня уразили нафтопереробний та нафтохімічний комплекс "Газпром нефтехім Салават" у місті Салават, що в Башкортостані – за 1300 км від України. На території підприємства після удару виникла пожежа.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Газпром нефтехім Салават" є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії. Підприємство здатне переробляти до 10 млн тонн вуглеводневої сировини на рік та виробляє, зокрема, автомобільний бензин, дизельне паливо, мазут, бітум і поліетилен.

У Генштабі зазначили, що підприємство залучене до забезпечення потреб російських збройних сил.

У Росії заявили про масовану атаку безпілотників у ніч проти 8 жовтня. За даними міноборони РФ, російська ППО нібито перехопила та знищила 399 українських дронів літакового типу.