Сили оборони уразили нафтопереробний комплекс "Газпром нефтехім Салават" у Башкортостані

Підрозділи Сил оборони 8 жовтня уразили нафтопереробний та нафтохімічний комплекс "Газпром нефтехім Салават" у місті Салават, що в Башкортостані – за 1300 км від України. На території підприємства після удару виникла пожежа.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
"Газпром нефтехім Салават" є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії. Підприємство здатне переробляти до 10 млн тонн вуглеводневої сировини на рік та виробляє, зокрема, автомобільний бензин, дизельне паливо, мазут, бітум і поліетилен.
У Генштабі зазначили, що підприємство залучене до забезпечення потреб російських збройних сил.
- У Росії заявили про масовану атаку безпілотників у ніч проти 8 жовтня. За даними міноборони РФ, російська ППО нібито перехопила та знищила 399 українських дронів літакового типу.
- За цей час безпілотники нібито фіксували над територіями Бєлгородської, Брянської, Волгоградської, Воронезької, Курської, Липецької, Орловської, Оренбурзької, Пензенської, Ростовської, Рязанської, Самарської, Саратовської, Смоленської, Тамбовської, Тульської та Ульяновської областей.Також у російському Міноборони заявили про дрони над Московським регіоном, Башкортостаном, окупованим Кримом, Татарстаном та акваторією Чорного моря.
- Ще вранці повідомляли про пожежі на НПЗ у Башкортостані та на території верстатобудівного заводу "Саста" у Рязанській області. На підприємстві в Сасові також розташований дата-центр "Яндексу".