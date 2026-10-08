Стратегічний глухий кут: Рубіо наразі не бачить перспектив врегулювати війну Росії з Україною шляхом переговорів

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наразі не бачить перспектив для врегулювання війни Росії проти України шляхом переговорів. Водночас Вашингтон готовий відігравати конструктивну роль, якщо з’явиться можливість для дипломатичного рішення.

Про це Рубіо розповів грецькому виданню Kathimerini.

Як наголосив Рубіо, повномасштабна війна увійшла у п’ятий рік і нині перебуває у стані стратегічного глухого кута. Він зазначив, що такі ситуації можуть завершуватися або переговорами, або ескалацією, яка здатна вийти за межі початкового конфлікту.

"Наразі, здається, немає жодної перспективи врегулювання шляхом переговорів. Ми готові відіграти будь-яку роль, яку можемо, щоб досягти цього. Ми намагалися в минулому, але поки що ця мета залишається недосяжною, оскільки росіяни ставлять умовою повний контроль над Донецькою областю, що Україна відкидає як неприйнятне", – пояснив голова Держдепу.

Держсекретар також висловив занепокоєння можливістю подальшої ескалації. Він згадав нові атаки на судна в Чорному морі та заявив про побоювання щодо можливих диверсій.

Рубіо додав, що є чіткі ознаки наміру Росії використати майбутню зиму для знищення того, що залишилося від української енергосистеми, і таким чином змусити Україну капітулювати. Водночас Україна посилила здатність завдавати далекобійних ударів углиб території Росії.