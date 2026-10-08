ЄС продовжив санкції проти причетних до гібридних атак Росії: у переліку 80 осіб та 20 організацій

Рада ЄС продовжила на рік – до 9 жовтня 2027 року – індивідуальні санкції проти осіб та організацій, відповідальних за дестабілізаційні дії Росії за кордоном.

Про це повідомила пресслужба Ради Євросоюзу.

Рішення ухвалили через посилення російської гібридної діяльності. Зокрема йдеться про маніпулювання інформацією та втручання у справи ЄС, його держав-членів і партнерів. Наразі санкції діють проти 80 фізичних осіб та 20 організацій.

Для них передбачене замороження активів, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти, фінансові активи чи економічні ресурси. Для фізичних осіб також діє заборона на в’їзд або транзит через територію Євросоюзу.