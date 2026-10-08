Трамп заявив, що заслуговує на Нобелівську премію миру, але сумнівається, що отримає її

Трамп заявив, що має отримати премію після того, як втрутився у вісім конфліктів від початку свого другого президентського терміну в січні минулого року.

Президент США Дональд Трамп заявив, що має отримати Нобелівську премію миру, але визнав, що сумнівається у своїх шансах.

Його цитує Reuters.

«Я не знаю, яким буде їхнє рішення. У них є репутація, можливо, не присуджувати її таким людям, як я», – сказав Трамп про премію 2026 року, лауреата якої Норвезький нобелівський комітет оголосить у п’ятницю.

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Відтоді як минулого року Трамп повернувся до Білого дому, він неодноразово заявляв, що заслуговує на премію.

«Вже приблизно настав час. Але минулого разу для мене було великою честю отримати її опосередковано від лауреатки, яка сказала, що ніхто в історії не заслуговує на неї більше, ніж президент Трамп», – сказав американський лідер.

Трамп заявив, що має отримати премію після того, як втрутився у вісім конфліктів від початку свого другого президентського терміну в січні минулого року.

Очільниця венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо передала Трампу свою медаль Нобелівської премії миру за 2025 рік у січні, прагнучи заручитися підтримкою США для своїх зусиль у Венесуелі.

Лідери Камбоджі, Ізраїлю та Пакистану заявляли, що висунули Трампа на премію, хоча перевірити ці твердження неможливо.

Сторони деяких конфліктів, які Трамп називає врегульованими завдяки його зусиллям, заперечують дипломатичну роль президента США, а в деяких із цих регіонів бойові дії знову спалахнули, зокрема в Демократичній Республіці Конго та вздовж кордону між Камбоджею і Таїландом.

Трампу не вдалося домогтися завершення війни Росії проти України, яку він обіцяв припинити в перший день свого другого президентського терміну. Удари США та Ізраїлю по Ірану призвели до конфлікту, що триває вже сім місяців, порушив глобальні поставки енергоносіїв і підштовхнув ціни на газ напередодні листопадових проміжних виборів у США.

Серед фаворитів на отримання премії цього року називають папу Лева, Міжнародний кримінальний суд та спеціального доповідача ООН з питань палестинських територій.