У Граці представлять «Словник війни» Сливинського і класичну українську музику

Події відбудуться в листопаді в межах фестивалю DNIPRO.

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У листопаді в Граці відбудеться перший Фестиваль українського мистецтва DNIPRO. Це нова ініціатива, що представляє українську літературу, класичну й традиційну музику та водночас створює простір для зустрічей українських і австрійських митців і публіки, повідомляють організатори.

У програмі фестивалю заплановано три події 2, 6 і 13 листопада.

Частина програми вийде і за межі міста: після події в Граці книжку Остапа Сливинського «Wörter im Krieg» представлять також у Відні, Зальцбурзі та Санкт-Пельтені.

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2 листопада: «WÖRTER IM KRIEG» Остапа Сливинського

Фестиваль відкриється презентацією книжки та перформативним читанням «Словника війни» («Wörter im Krieg») Остапа Сливинського.

Книжка об'єднує короткі історії людей, чиє життя змінила війна. Відомий український поет і літературознавець зафіксував їхній досвід через слова та особисті свідчення, створюючи портрет суспільства, що живе у війні. Німецький переклад австрійської перекладачки Марії Вайсенбьок вийшов 2023 року. Книжку вже перекладено понад 14 мовами.

У Граці «Wörter im Krieg» уперше в Австрії представлять разом з автором Остапом Сливинським, перекладачкою Марією Вайсенбьок, музикантом і композитором Ніком Акорном, акторкою Ніньєю Райхерт та літературознавицею Марією Донською.

Наступні презентації відбудуться 4 листопада у Відні (організатор – Інститут гуманітарних наук, IWM), 5 листопада в Зальцбурзі (організатор – кафедра славістики Зальцбурзького університету) та 7 листопада в Санкт-Пельтені (організатори – освітній центр Bildungshaus St. Hippolyt та Українське культурне товариство «РАЗОМ» у Кремсі).

6 листопада: «UKRAINISCHE KLÄNGE. BAROCK»

Другий вечір фестивалю продовжує історію проєкту «Ukrainische Klänge» («Українські звуки»), який ушосте привезе українську музичну культуру до публіки Граца.

У 2026 році програма звертається до барокової музики. Поряд із шедеврами Арканджело Кореллі, Георга Фрідріха Генделя та Вольфганга Амадея Моцарта прозвучать твори українських композиторів Максима Березовського та Дмитра Бортнянського. Програма підкреслює як багатство музичної спадщини України, так і її місце в ширшій історії європейської музики.

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Концерт готується у співпраці з Інститутом старовинної музики Університету музики та виконавського мистецтва Граца (Kunstuniversität Graz). Його директорка, професорка Сузанне Шольц, підготує спеціальну програму разом зі своїми студентами, серед яких Олеся Романів (скрипка) та Анна Кільчицька (клавесин).

На фестивалі також виступить львівський ансамбль Terra Barocca під мистецьким керівництвом клавесиністки Анни Іванюшенко. Сопрано Тетяна Міюс уп'яте повернеться до «Ukrainische Klänge».

Концерт відбудеться в чудовому бароковому палаці Меєршайншльосль, що стане особливо доречним місцем для цієї музичної подорожі.

13 листопада: «URSPRÜNGE» – інтерактивна вокальна подорож із FAJNA Folklore Labore

Фінальною подією фестивалю стане виступ гурту FAJNA Folklore Labore.

Чотири українські співачки – Ксенія Ерьош, Марія Мітич, Олеся Романів та Анастасія Стаханська – запросять публіку в інтерактивну музичну подорож традиційним українським річним колом.

У концерті прозвучать обрядові пісні, тісно пов'язані із сезонними святами, звичаями та традиціями, що впродовж століть супроводжували покоління українців. Рухаючись від весни до зими, програма запрошує слухачів відкрити не лише самобутнє звучання українського традиційного співу, а й культурні практики та контексти, які зберегли цю музику живою.