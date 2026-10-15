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У Канаді опублікували книгу-дослідження про боротьбу кримських татар за самовизначення

Авторка – дослідниця Марія Шинкаренко. 

CultHub
У Канаді опублікували книгу-дослідження про боротьбу кримських татар за самовизначення
Фото: Facebook-сторінка Марії Шинкаренко

У видавництві University of Toronto Press, одному з найбільших видавництв Північної Америки, вийшла книга «Ідентичність як зброя: Кримські татари і їхня боротьба за самовизначення» (Identity as Weapon: Crimean Tatars and Their Struggle for Self-Determination) дослідниці Марії Шинкаренко. Про це авторка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Десять років тому я затіяла студентську роботу, яка потім вилилась в дисертацію, яка згодом переросла в книжку, – зазнчає авторка. – Це величезний відрізок часу з ковідами і війною, багатьма переїздами, новими країнами і роботами».

За описом, це дослідження кримськотатарського опору російському колоніалізму. Від першої російської анексії Криму 1783 року кримські татари зазнавали класичних інструментів колоніального насильства: позбавлення землі, депортації та асиміляції.

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Досліджуючи кримськотатарський політичний активізм, дослідниця Марія Шинкаренко показує тяглість кримськотатарських домагань права на самовизначення. У перші роки існування Радянського Союзу кримськотатарські активісти перейняли мову «відсталості», щоб отримати доступ до політичних ресурсів, які відкривала для них радянська політика коренізації.

Після розпаду радянської імперії кримські татари почергово зверталися до європейської, корінної, української та мусульманської ідентичностей. Ці ідентичності, іноді підтримувані державою, але часто ні, стали потужною зброєю в боротьбі кримських татар за самовизначення.

Шинкаренко критично застосовує здобутки досліджень корінних народів (Indigenous studies), щоб пояснити, чому корінність стала важливою категорією кримськотатарської політики, і водночас ставить під сумнів уявлення про природу корінної ідентичності та політики, сформовані переважно на прикладах Америки, Австралії та Нової Зеландії.

«Книга вбудовує Крим і його корінний народ кримських татар у ширшу картину боротьби корінних народів за самовизначення. Вона пояснює, чому Крим має бути звільнено і що в цьому контексті означатиме деколонізація», – додає авторка. 

University of Toronto Press – одне з найстаріших та найбільших видавництв Північної Америки. 

Марія Шинкаренко – дослідниця в галузі політичних наук із фокусом на темах націоналізму, спротиву, ідентичності. Вона є доценткою та керівницею дослідницького проєкту в Інституті політичних досліджень Польської академії наук. 

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