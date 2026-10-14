Українська TENCORE та канадська Dominion Dynamics спільно вироблятимуть НРК TerMIT у Канаді

Dominion Dynamics інтегрує на НРК TerMIT комплекс командного керування AuraNet, а також розробить модифікацію НРК для арктичних умов

Канадська оборонно-технологічна компанія Dominion Dynamics та українська TENCORE підписали меморандум про взаєморозуміння, що передбачає виробництво наземного роботизованого комплексу TerMIT компанії TENCORE у Канаді та інтеграцію на нього AuraNet — автономної системи Dominion для управління й контролю в усіх операційних середовищах. Про це Dominion Dynamics повідомила у пресрелізі.

Компанії підписали угоду під час оборонної конференції AUSA 2026 у Вашингтоні. Партнерство сприятиме розгортанню софтверно-апаратного комплексу командного керування та автономії AuraNet на передовій в Україні та подальшому розвитку цієї системи, зазначили у Dominion Dynamics.

Dominion планує виробляти TerMIT на канадських підприємствах. Початок виробництва запланований на 2027 рік. Команда TENCORE керуватиме початковою передачею технологій і навчатиме канадських фахівців виробляти ці НРК.

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Також Dominion планує розробити модифікацію TerMIT, адаптовану до арктичних умов, для використання канадськими силами та експорту союзникам по НАТО. Компанії продовжать роботу над укладенням остаточних угод.

«Найважливіший урок, який дала Україні війна, — це швидкість. Вимоги на полі бою змінюються за лічені тижні, тому виробництво, оперативний зворотний зв’язок та інженерна робота мають діяти як єдиний цикл: створити, розгорнути, отримати досвід, змінити й масштабувати. Канада забезпечує нам виробничу базу, постачальників і надійне електропостачання, необхідні для роботи цього циклу разом із союзниками, які потребують таких машин», — зазначив співзасновник TENCORE Роман Ткаченко.

Компанії уклали меморандум після спільної декларації про оборонну співпрацю, яку у вересні підписали прем’єр-міністр Канади Марк Карні та президент України Володимир Зеленський. Обидві країни зобов’язалися протягом наступних двох років спільно виробити тисячі безпілотних систем. Третину цієї продукції планують спрямувати на потреби Сил оборони України.

Dominion Dynamics — оборонно-технологічна компанія з Оттави, яка розробляє автономні системи, засоби сенсорного виявлення, а також системи управління й контролю, необхідні для захисту Канади та її союзників. Компанію засновано у 2025 році.

TENCORE LLC — українська компанія, що займається проєктуванням, розробленням, виробництвом і супроводом протягом усього життєвого циклу наземних роботизованих платформ, зокрема комплексів TerMIT, а також інтегрованих роботизованих рішень. Компанія вже має досвід міжнародної співпраці. Зокрема, у серпні TENCORE та фінська технологічна компанія Insta домовились створити спільне підприємство з виробництва наземних роботизованих комплексів TerMIT 2.0 у Фінляндії.

Раніше також стало відомо, що Німеччина профінансувала постачання 2 000 українських НРК TerMIT в Україну протягом 2026 року. Згідно з планами, комплекси вироблятиме у Німеччині Quantum Tencore Industries — спільне підприємство між німецькою компанією Quantum Systems та українською Tencore.