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Росіяни вдарили авіабомбами по багатоповерхівках Краматорська: під завалами можуть бути люди

Також окупанти били по об'єктах торгівлі.

Росіяни вдарили авіабомбами по багатоповерхівках Краматорська: під завалами можуть бути люди
Обстріл Краматорська
Фото: Краматорська МВА

Уночі російські війська завдали трьох авіаударів по житловій забудові Краматорська Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджені шість багатоповерхових будинків і два торговельні об’єкти.

Про це повідомила Краматорська міська рада.

За попередніми даними, російські війська застосували проти житлових будинків авіабомби ФАБ-250 та ФАБ-500. Наразі відомо про чотирьох поранених – трьох жінок і чоловіка. На місці працюють медики.

Також є попередня інформація, що під завалами можуть перебувати люди. Триває пошуково-рятувальна операція.

Фото: Краматорська МВА

Фото: Краматорська МВА

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