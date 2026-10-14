Росіяни вдарили авіабомбами по багатоповерхівках Краматорська: під завалами можуть бути люди

Уночі російські війська завдали трьох авіаударів по житловій забудові Краматорська Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджені шість багатоповерхових будинків і два торговельні об’єкти.
Про це повідомила Краматорська міська рада.
За попередніми даними, російські війська застосували проти житлових будинків авіабомби ФАБ-250 та ФАБ-500. Наразі відомо про чотирьох поранених – трьох жінок і чоловіка. На місці працюють медики.
Також є попередня інформація, що під завалами можуть перебувати люди. Триває пошуково-рятувальна операція.
- 13 жовтня російські війська тричі атакували пункт набору води у Краматорську. Унаслідок обстрілу поранень зазнали троє людей – дві жінки та чоловік. Обидві жінки перебувають у важкому стані, повідомляла Краматорська міська рада.