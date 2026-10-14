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Росія знову атакувала енергетику балістикою. Є жертва і поранений

Ворог продовжив атакувати через кілька годин після першої хвилі. 

Росія знову атакувала енергетику балістикою. Є жертва і поранений
Ракета PAC 3 MSE комплексу Patriot
Фото: Raytheon

Вдруге за ніч Росія атакувала українців балістикою. Про рух ракет на Київ повідомили Повітряні сили.

Крім Києва, повідомили про балістичну загрозу для Житомира і Полтави. Пуск ракет відбувався з інтервалами: після кожної хвилі ворог робив перерву, тоді – бив знову.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, під ударом знову була енергетика.

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Станом на 6:47 відомо про пораненого в Дарницькому районі і загиблого в Голосіївському, повідомив Кличко.

Близько 23-ї години ворог провів першу хвилю балістичної атаки. Вдарив по ТЕЦ-4 та житловому будинку в столиці. Україна вдруге поспіль не отримала від партнерів попередження про запуск балістики і виявила її безпосередньо на підльоті до міста. Причини з'ясовують.

«Ці ракети були виявлені нашою системою вже фактично на підльоті до Києва. ТЕЦ-4 – один з основних енергообʼєктів Києва», – сказав президент.

У пошкодженому будинку не менше двох людей загинуло і понад 20 поранені.

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