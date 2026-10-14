​У Луцьку внаслідок влучання російського безпілотника виникла пожежа на території нафтобази

Сьогодні вночі в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази.
Про це повідомив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.
Загоряння сталося близько другої години ночі. Рятувальники ліквідували пожежу о 4:38.
Разумовський подякував працівникам ДСНС за роботу. Він також закликав жителів під час повітряної тривоги перебувати в укриттях і не нехтувати правилами безпеки.
Раніше вчора уламки ворожого дрона впали на територію розважального центру в Луцьку.