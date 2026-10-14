Зайнялася пожежі у житлових будинках та на території підприємств, одну досі гасять.

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За минулу добу у Хмельницькій області сили ППО збили чи подавили 13 російських безпілотників.

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Унаслідок падіння уламків загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення та були госпіталізовані до медичного закладу. Їхній стан задовільний. Також пошкоджено вантажний автомобіль.

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В обласному центрі внаслідок російської атаки виникли пожежі у двох житлових будинках. Одна людина дістала гостру реакцію на стрес. Пожежі ліквідовано.

За інформацією АТ “Укрзалізниця”, в області було атаковано об’єкти залізничної інфраструктури.

Також виникли пожежі на території підприємств у Хмельницькому та Шепетівському районах. Одну пожежу вже ліквідовано, гасіння іншої триває.

Крім того, пошкоджено паркан приватного домогосподарства та металевий контейнер на території одного з підприємств.