Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

На Хмельниччині ворог атакував автозаправну станцію та об’єкти залізничної інфраструктури, є поранені (оновлено)

Зайнялася пожежі у житлових будинках та на території підприємств, одну досі гасять.

На Хмельниччині ворог атакував автозаправну станцію та об’єкти залізничної інфраструктури, є поранені (оновлено)
Наслідки обстрілів росіянами Хмельницької області

За минулу добу у Хмельницькій області сили ППО збили чи подавили 13 російських безпілотників.

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Унаслідок падіння уламків загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення та були госпіталізовані до медичного закладу. Їхній стан задовільний. Також пошкоджено вантажний автомобіль.

Реклама

В обласному центрі внаслідок російської атаки виникли пожежі у двох житлових будинках. Одна людина дістала гостру реакцію на стрес. Пожежі ліквідовано.

За інформацією АТ “Укрзалізниця”, в області було атаковано об’єкти залізничної інфраструктури.

Також виникли пожежі на території підприємств у Хмельницькому та Шепетівському районах. Одну пожежу вже ліквідовано, гасіння іншої триває.

Крім того, пошкоджено паркан приватного домогосподарства та металевий контейнер на території одного з підприємств.

  • У Хмельницькій області вчора внаслідок ворожої дронової атаки пошкоджено медичний заклад. Четверо пацієнтів отримали незначні травми. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies