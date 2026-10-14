Зеленський: Росія запустила по енергетиці і критичній інфраструктурі 39 балістичних ракет і 120 дронів

За ніч на 14 жовтня росіяни застосували проти України 39 балістичних ракет і понад 120 ударних дронів та баражуючих боєприпасів проти енергетики і критичної інфраструктури в Києві, в Київській області та в Харкові. Є масштабні знеструмлення, повідомив президент Володимир Зеленський.

Він наголосив, що це був прицільний російський балістичний удар саме по енергетиці, щодо якої президент США визначив припинення вогню. Щонайменше 600 тисяч людей зараз без електрики.

«Можуть бути й більші відключення. На жаль, є відчутні пошкодження обʼєктів та обладнання на 26 елементах нашого електроенергетичного комплексу і на чотирьох об’єктах нафтогазового комплексу», – сказав Зеленський.

Він закликав США і всіх інших жорстко відреагувати.

«Ми просимо Президента Трампа ввести СИЛЬНІ санкції проти Росії, тим більше закон Ліндсі Грема, який був нещодавно ухвалений і підписаний, це дозволяє та регламентує. Президент Америки має всі сильні й достатні інструменти, щоб наблизити мир завдяки силі, справедливості і тиску на агресора. Ми просимо надати Україні додаткові пакети протиракет для "пeтріотів"», – сказав він.