Є влучання в дев'ятиповерхівку в Деснянському районі.

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Близько 22:40 год, 13 жовтня, російські війська вдарили по Києву балістикою. Про пуски балістики повідомляли в Повітряних Силах.

Внаслідок атаки у Деснянському районі столиці є влучання в 9-поверховий будинок. Виникла пожежа. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Станом на 01:00, вже 21 людина постраждала в будинку в Деснянському районі, серед них - восьмирічна дівчинка. 16 поранених медики госпіталізували. 4 постраждалих перебувають у тяжкому стані.

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За оновленими даними від міського голови, щонайменше 6 постраждалих внаслідок влучання в 9-поверховий будинок в Деснянському районі Києва. Виявили тіло одного загиблого. З верхніх поверхів будинку евакуюють мешканців. Пожежа в квартирах з першого по восьмий поверхи.

Станом на 23:54, внаслідок удару по житловому будинку в Деснянському районі Києва загинула одна людина. Наразі відомо про чотирьох постраждалих, повідомили в КМВА.

Також у Деснянському районі палає складська будівля.

У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на територію стадіону. Є загоряння газону.

Фото: ДСНС України/Telegram

Фото: ДСНС України/Telegram

Два дні поспіль партнери не попереджали Україну про запуск росіянами балістики, повідомив у коментарі журналістам радник президента Дмитро Литвин.

Військові та служби зʼясовують причини.

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«Говорили про це вже, що не було попередження від партнерів за тими каналами, за якими зазвичай було», – прокоментував він учорашню і нинішню балістичні атаки.

Інформацію про відсутність попередження згодом підтвердили Повітряні сили. Причини з'ясовують. Захисники закликали бути пильними.

Згодом президент повідомив, що основною ціллю була енергетика – ТЕЦ-4. Також пошкоджено житловий будинок – рятувальники гасять пожежу.

«Ці ракети були виявлені нашою системою вже фактично на підльоті до Києва. ТЕЦ-4 – один з основних енергообʼєктів Києва», – сказав президент.

За інформацією розвідки України, ворог готує нові пуски.