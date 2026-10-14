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В середу в більшості регіонів України прогнозують дощі, місцями грози

На поверхні ґрунту можливі заморозки.

В середу в більшості регіонів України прогнозують дощі, місцями грози
Фото: EPA/UPG

В середу, 14 жовтня, в Україні прогнозують дощі та місцями грози.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вночі на Лівобережжі, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградські та Черкаській областях, вдень на північному сході країни помірні дощі. В Сумській, Харківській та Полтавській областях впродовж доби значні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. 

Температура повітря вночі в західних, Житомирській та Вінницькій областях 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), вдень 9-14° тепла; на решті території вночі 5-10° тепла, вдень 11-16°; на сході та південному сході країни вночі 9-14°, вдень 17-22°.

На Київщині та в Києві без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі 5-10° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 11-13°.

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