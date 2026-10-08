Дощитиме у західних, Вінницькій та Житомирській областях.

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В п'ятницю, 9 жовтня, синоптичну ситуацію в більшості областей України визначатиме холодний атмосферний фронт, який надійде із Західної Європи. У західних, вдень і в північних та місцями центральних областях короткочасні дощі; на решті території без опадів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У південно-східній частині вночі та вранці місцями туман.

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Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с; вночі в Карпатах, вдень і у західних, північних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 7-12° тепла, на півдні країни до 15°; вдень 18-23°, у західних, Вінницькій та Житомирській областях 14-19°. Бачити менше

На Київщині та в Києві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, по області вдень місцями пориви 15-18 м/с.

Температура повітря по області вночі 7-12° тепла, вдень 18-23°; у Києві вночі 10-12° тепла, вдень близько 20°.