Журналісти "Схем" отримали список тих, хто вніс заставу за ексзаступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру – підозрювану у справі "Форест Гамп".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Серед них, зокрема, сама колишня посадовиця, її цивільний чоловік, співачка, приватна фірма, яка займається оптовою торгівлею м’ясом; жінка-прибиральниця, засуджена за крадіжку ігрових пристроїв; двоє заставодавців у так званій "справі Кауфмана-Боруховича" щодо незаконного заволодіння міжнародним аеропортом "Одеса" та чоловік, до якого позивалось "Київтеплоенерго" про стягнення заборгованості. У коментарі щодо мотивів він зазначив, що "просто на цьому заробив".

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Найбільшу суму – 5 937 000 гривень – внесла сама Мудра.

Ще 4 400 000 гривень двома траншами вніс Павло Поляруш. Це – цивільний чоловік Ірини Мудрої.

2 400 000 гривень застави внесла 35-річна Марія Скабалланович. Відповідно до відкритих джерел, це співачка і авторка пісень з Дніпра, нині живе в Одесі. Чоловік Скабалланович – Олександр Фроймович є власником новоствореної одеської фірми "Фортіс Райтс", яка спеціалізується на купівлі і продажі власного нерухомого майна. Він же, відповідно до даних YouControl, виступав заставодавцем у так званій "справі Кауфмана-Боруховича".

Марія Скабалланович через бізнес пов’язана з ще одним заставодавцем, Миколою Кузнецем, який вніс за Мудру 700 тисяч гривень застави.

Ще 990 тисяч гривень застави за Ірину Мудру двома траншами внесла компанія "Малтекс-М" – зареєстрована у Луцьку.

692 359 гривень за Мудру вніс 59-річний Владислав Галкін. За даними YouControl, він очолює компанії "Ворктайм" (зареєстрована діяльність – бухгалтерський облік і аудит, податкове консультування), "Кодлінк" (комп'ютерне програмування) та "Ринтес" (купівля й продаж власного нерухомого майна), а в перших двох він також є бенефіціаром і засновником. Чоловік прописаний у кімнаті гуртожитку у Києві. У серпні 2026 року до нього позивалось "Київтеплоенерго" про стягнення заборгованості, а у 2021 році він фігурував потерпілим у справі про пограбування.

Таку за МудрУ 692 359 гривень внесла 42-річна Катерина Жеглова. За даними YouControl, жінка є засновницею й бенефіціаркою компанії "Міра Трейд" у Краматорську. У минулому році у неї були два провадження. У першому "Київтеплоенерго" вимагало стягнути з неї борг. У другому її судили за крадіжку: у квітні 2025 року, коли Жеглова працювала прибиральницею, жінка винесла з офісу компанії п'ять ігрових пристроїв Nintendo приблизно на 44,5 тисяч гривень.

Майже таку ж суму – 692 350 гривень внесла 45-річна Світлана Чайка. За даними YouControl, вона є засновницею та керівницею п'яти компаній.

Іншу частину коштів, ще понад 3,5 мільйона гривень, внесли 10 осіб, а саме:

Антонова Л.О. – 350 000 та 300 000 грн;

Гончарук Оксана Анатоліївна – 395 600 грн;

Трофімчук Андрій Миколайович – 395 600 грн;

Яковець Костянтин Анатолійович – 395 600 грн;

Глазачева Наталія Аязівна – 395 600 грн;

Воронін Валерій Миколайович – 395 600 грн;

Щекочихіна Г.В. – 200 000 та 100 000 грн;

Сініцина Т.В. – 290 000 грн;

Бугай Д.В. – 200 000 грн;

Смик А.Л. – 131 000 грн.

За даними "Схем", вісім осіб, які внесли майже однакові суми застав за Мудру – це Наталія Глазачева, Владислав Галкін, Катерина Жеглова, Світлана Чайка, Оксана Гончарук, Андрій Трофімчук, Костянтин Яковець та Валерій Воронін – зробили це в один день.

Як повідомлялося, сьогодні за Мудру внесли 20 млн гривень застави.