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Міненерго закликає не публікувати фото та відео з місць влучань по енергооб’єктах

Поширення таких матеріалів створює великі ризики для енергетиків, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру. 

Міненерго закликає не публікувати фото та відео з місць влучань по енергооб’єктах
Архівне фото
Фото: ua-energy.org

Міністерство енергетики закликає не публікувати фото й відео з місць влучань по енергооб’єктах. Цю інформацію росіяни можуть використати для коригування подальших атак.

Про це йдеться у заяві Міненерго

"В останні тижні Росія суттєво посилила атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Ворог навмисно цілить у лінії електропередачі та трансформатори, що унеможливлює передачу світла до споживачів. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити обладнання, стабілізувати роботу енергосистеми та повернути світло в домівки українців. Утім, на тлі постійних атак в соціальних мережах все частіше з’являються фото й відео з місць влучань. Навіть коротке відео або окреме фото може містити важливі для ворога деталі: де саме стався удар, яких пошкоджень зазнав об’єкт і як просуваються ремонтні роботи", - йдеться в повідомленні.

Міненерго наголошує, що поширення таких матеріалів створює колосальні ризики для працівників, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру, та може ускладнити їхню роботу.

"Тому просимо не знімати й не публікувати місця влучань, пошкоджені об’єкти, переміщення ремонтних бригад і перебіг відновлювальних робіт. Дайте фахівцям можливість виконати свою роботу без зайвого ризику", - йдеться в повідомленні. 

Міненерго також наголосило, що оперативна інформація про наслідки атак і стан енергосистеми публікується виключно на офіційних ресурсах, без деталізації. Українців закликають користуватися лише перевіреними джерелами та не поширювати матеріали, які можуть допомогти ворогу.

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