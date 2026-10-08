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У гімназії Бердичева під час тривоги вибухнула граната, яку принесла 11-річна учениця

У гімназії Бердичева під час тривоги вибухнула граната, яку принесла 11-річна учениця
Фото: Нацполіція

У гімназії міста Бердичів Житомирської області в укритті під час тривоги вибухнула навчальна граната, яку принесла 11-річна учениця. Ніхто з дітей та педагогів не постраждав.

Про це повідомило Головне управління Нацполіції в Житомирській області. 

"8 жовтня близько 11 години до поліції надійшло повідомлення про ймовірний вибух в приміщенні гімназії № 17. Ніхто з дітей та педагогів не постраждав. На місці події працювала слідчо-оперативна група Бердичівського районного відділу поліції", - йдеться в повідомленні. 

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Попередньо встановлено, що 11-річна учениця принесла з собою дві навчально-тренувальні гранати. Перебуваючи в укритті під час повітряної тривоги, дівчинка спробувала розібрати одну з них, у результаті граната вибухнула. 

Станом на 14:00 ніхто з присутніх в приміщенні гімназії до медиків не звертався.

Поліція з'ясовує всі обставини події, в тому числі - походження гранат.

"Поліція закликає батьків контролювати дозвілля дітей та в жодному разі не дозволяти їм користуватися вибухонебезпечними предметами. Пам’ятайте, що використання навіть святкового піротехнічного засобу без дотримання правил безпеки може призвести до травмування та інших негативних наслідків", - йдеться в повідомленні. 

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