15 років тюрми отримав агент ФСБ, який наводив російські ракети на ППО Одещини

Чоловік відстежував мобільні вогневі групи, коли ті відбивали атаки російських дронів.

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За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав російський агент, якого викрили в серпні 2025 року на коригуванні обстрілів Одещини.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як з’ясувалося, зловмисник входив до агентурної мережі ФСБ, яку СБУ нейтралізувала одночасно із його затриманням.

Ворожим агентом виявився завербований різноробочий із прикордонного селища Лиманське. До уваги росіян він потрапив, коли публікував антиукраїнські коментарі в Телеграмі. Для зв’язку з агентами його кураторстворив спеціальний чат-бот, через який надсилали розвіддані.

Найбільше росіян цікавили бойові позиції української ППО. Задокументовано, як чоловік відстежував мобільні вогневі групи, коли ті відбивали атаки російських дронів.

Співробітники СБУ затримали коригувальника за місцем його проживання. Під час обшуку у нього вилучили смартфон із Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).