Російський дрон влучив у будинок на Миколаївщині: постраждали двоє маленьких дітей

Російський безпілотник "Молнія" вдень влучив у приватний будинок у селі Новокиївка Миколаївської області. Внаслідок атаки постраждали двоє дітей – тримісячна дівчинка та однорічний хлопчик.
Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.
Обох дітей госпіталізували. Їхній стан наразі задовільний, медики надають необхідну допомогу.
Унаслідок удару також пошкоджено ще один приватний будинок, гараж та легковий автомобіль.
- Раніше повідомлялося, що російські військові атакували FPV-дроном маршрутний автобус у селі Лимани Галицинівської громади на Миколаївщині. Внаслідок удару постраждав 66-річний водій. Автобус на момент атаки рухався без пасажирів. Водієві надали медичну допомогу, його стан оцінюють як задовільний.