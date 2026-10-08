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Рятувальники продовжують працювати на місці удару по логістичному об'єкту в Бучанському районі

Роботи тривають, попри загрозу обстрілів. 

Рятувальники продовжують працювати на місці удару по логістичному об'єкту в Бучанському районі
Росія вдарила по логістичному об'єкту
Фото: ДСНС України в Telegram

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару ворога по логістичному об'єкту в Бучанському районі. Загоряння вже локалізували.

Тепер проводять розбирання і проливання конструкцій, попри постійні ворожі атаки. Про це повідомили в ДСНС

«Фахівці ДСНС продовжують роботи з розбирання та проливання конструкцій, попри постійні ворожі атаки, аби повністю ліквідувати осередки горіння та не допустити повторного займання», – йдеться у повідомленні. 

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