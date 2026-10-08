Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару ворога по логістичному об'єкту в Бучанському районі. Загоряння вже локалізували.
Тепер проводять розбирання і проливання конструкцій, попри постійні ворожі атаки. Про це повідомили в ДСНС.
«Фахівці ДСНС продовжують роботи з розбирання та проливання конструкцій, попри постійні ворожі атаки, аби повністю ліквідувати осередки горіння та не допустити повторного займання», – йдеться у повідомленні.
- Протягом доби Росія поранила в Київській області трьох людей. Ворог бив по Бучанському, Броварському та Фастівському районах.