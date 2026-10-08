Військовий після СЗЧ повернувся до підрозділу й наводив на нього російські удари

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Служба безпеки України заявила про викриття військовослужбовця, якого російські спецслужби завербували після самовільного залишення військової частини.

Про це повідомила СБУ у своєму Telegram-каналі.

За даними спецслужби, чоловік після вербування повернувся до свого підрозділу, щоб збирати розвідувальну інформацію для коригування російських ударів.

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Фігурант – мобілізований із Полтавщини, який служив у штурмовому полку. Після СЗЧ військовий шукав заробіток в інтернеті, де на нього вийшли представники РФ. Після вербування він отримав завдання повернутися до свого підрозділу та передавати дані.

Ворогів цікавили координати місць зосередження українських військових і техніки, а також полігонів, де він проходив підготовку. Правоохоронці задокументували, як чоловік передав російській стороні координати пункту тимчасової дислокації свого батальйону.

Після цього він залишив військову частину, пояснивши це поїздкою до шпиталю, однак до медичного закладу не прибув і переховувався у Кременчуці.

Під час обшуку у військового вилучили телефон, через який він контактував із росіянами. Чоловік використовував анонімний чат і регулярно видаляв листування.

Затриманому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.