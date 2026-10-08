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Сили ППО вночі знешкодили 126 із 142 російських дронів

Ворог запускав безпілотники із Росії та тимчасово окупованих територій. 

Сили ППО вночі знешкодили 126 із 142 російських дронів
Фото: надане Максимом Зайченком

У ніч на 8 жовтня, починаючи із 18:00 вчорашнього дня, Росія запустила по території України 142 дрони. ППО знешкодила 126 із них. 

Про це повідомили у Повітряних силах. 

«У ніч на 08 жовтня (з 18:00 07 жовтня) противник атакував 142 ударними БпЛА типу Shahed (82 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово - рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське», – розповіли там. 

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряна оборона збила і подавила 126 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння уламків у 4 місцях. 

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

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