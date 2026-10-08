Вчора російська армія втратила 1830 солдатів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1830 осіб, 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, по 2 РСЗВ та засоби ППО, 12 НРК, 667 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн та 6 штук спецтехніки.
Про це йдеться у звіті Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.10.26 склали:
- особового складу – близько 1 547 780 (+1 830) осіб.
- танків – 12 399 (+3) од. – 25 502 (+4) од.
- артилерійських систем – 50 883 (+47) од.
- РСЗВ – 2 194 (+2) од.
- засоби ППО – 1 692 (+2) од.
- літаків – 443 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 890 (+12) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 553 578 (+1 702) од.
- крилаті ракети – 5 126 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 159 795 (+667) од.
- спеціальна техніка – 4 806 (+6) од.
Дані уточнюються.