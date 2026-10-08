Вчора російська армія втратила 1830 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.10.26 склали:

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1830 осіб, 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, по 2 РСЗВ та засоби ППО, 12 НРК, 667 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн та 6 штук спецтехніки.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 547 780 осіб.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies