185 боїв відбулося на фронті від початку доби

Найбільше ворожих атак Сили оборони відбили на Костянтинівському та Покровському напрямках.

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Від початку доби 7 жовтня на фронті відбулося 185 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав одного ракетного удару та здійснив 72 авіаційні удари із застосуванням 156 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5288 дронів-камікадзе та здійснив 1445 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби зафіксовано одну штурмову дію противника. Також окупанти здійснили 120 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів біля Графського, Синельникового, Волохівки та в напрямку населених пунктів Тернова, Миколаївка, Радьківка; одне боєзіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили один штурм противника в районі Ківшарівки.

На Лиманському напрямку наші оборонці успішно відбили три спроби загарбників просунутися в районах населених пунктів Ставки та Діброва.

Один ворожий штурм зафіксовано на Слов’янському напрямку в напрямку Пискунівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 19 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Іллінівки, Вільного та в напрямку Куртівки, Миколайпілля; ще два боєзіткнення тривають.

Усього 15 атак відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Білицьке, Світле, Красноподілля, Мирне, Молодецьке та в напрямку Нового Донбасу, Добропілля, Сергіївки.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 40 окупантів та 14 — поранено; знищено п’ять одиниць автомобільної, вісім одиниць спеціальної техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та вісім укриттів ворога. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, дві артилерійські системи, одну одиницю спеціальної техніки, п'ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами та 90 укриттів противника. Знищено або подавлено 273 безпілотні літальні апарати різних типів.

Одну атаку окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в напрямку Тернового.

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Сім атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Злагода, Тернувате, Долинка та Гірке. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в напрямку Магдалинівки.

На Краматорському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.