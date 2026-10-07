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З передмістя Херсона вдалося евакуювати ще двох людей

Селище, де вони проживали перебуває під постійною атакою артилерії, дронів та авіації.

З передмістя Херсона вдалося евакуювати ще двох людей
Евакуація з передмістя Херсона
Фото: Відділ комунікації поліції Херсонської області

З передмістя Херсона поліцейські евакуювали ще двох людей.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Херсонської області.

63-річний місцевий мешканець вирішив залишити дім задня безпеки 14-річної доньки. Їхнє селище постійно потерпає від ворожих артилерійських обстрілів, дронових атак та авіаційних ударів. 

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Людей вдалося успішно евакуювати з небезпечної зони. Евакуацію проводили броньованим автомобілем та під прикриттям мобільної вогневої групи поліції.

Спочатку їх доправили до транзитного центру. Згодом вони переїхали до більш безпечного району Херсона.

Поліція Херсонщини закликає виїжджати до більш безпечних населених пунктів. 

"Якщо ви або ваші рідні бажаєте евакуюватися, звертайтеся до територіальних підрозділів поліції, на лінію 102 або ж до обласного контакт-центру: 0800-101-102 та 0800-330-951", - йдеться в заяві.

  • "Білі Янголи", попри удар дрона, евакуювали з Краматорської громади п’ятьох людей. Серед врятованих 90-річна жінка, чоловік із порушеннями зору і ще троє мешканок громади.
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