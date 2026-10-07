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Російські війська повторно вдарили по гімназії в Кушугумі

Будівля зазнала значних руйнувань.

Російські війська повторно вдарили по гімназії в Кушугумі
Наслідки атаки по гімназії в Кушугумі 7 жовтня
Фото: Кушугумська громада/Telegram

7 жовтня російські війська знову вдарили КАБами по Кушугумській гімназії «Інтелект» в Запорізькій області.

Про це повідомили на сторінці Кушугумської громади в Telegram.

Внаслідок атаки будівля зазнала значних руйнувань.

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Інформації про постраждалих немає.

Наслідки атаки по гімназії в Кушугумі 7 жовтня
Фото: Кушугумська громада/Telegram
Наслідки атаки по гімназії в Кушугумі 7 жовтня

Наслідки атаки по гімназії в Кушугумі 7 жовтня
Фото: Кушугумська громада/Telegram
Наслідки атаки по гімназії в Кушугумі 7 жовтня

"Під ударом опинився не просто освітній заклад. Це школа, яка поколіннями навчала дітей, виховувала майбутнє та випускала у доросле життя мешканців нашої громади . Місце, з яким пов’язані дитинство, спогади та історії багатьох родин громади", - йдеться в дописі Кушугумської громади.

Фото: Кушугумська громада/Telegram

  • 5 жовтня росіяни вперше завдали авіаудару по гімназії "Інтелект" У Кушугумі Запорізької області. Внаслідок влучання керованої авіабомби пошкоджені дах, приміщення їдальні та котельні.

Цей удар вкотре демонструє, наскільки безжально російська агресія нищить цивільну інфраструктуру та місця, які мають особливе значення для громади.

Вони руйнують стіни, але не можуть зруйнувати нашу пам’ять, нашу стійкість і нашу силу.

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