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В четвер в Україні буде тепло та сонячно, повітря прогріється до +24°

З 8 по 10 жовтня в більшості областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

В четвер в Україні буде тепло та сонячно, повітря прогріється до +24°
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

В четвер, 8 жовтня, в Україні буде тепло та без опадів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У південній частині країни, Харківській та Луганській областях вночі та вранці місцями туман.

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Вітер переважно південний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. 

Температура повітря вночі 6-12°, вдень 18-24°.

На Київщині та в Києві також без опадів.

Температура повітря по області вночі 6-11°, вдень 18-23°; у Києві вночі близько 10°, вдень 21-23°. 

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

З 8 по 10 жовтня в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

8-10 жовтня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, 8 жовтня і у Житомирській та Хмельницькій, 8-9 жовтня й у Кіровоградській, 9 жовтня і в Запорізькій областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 

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