У Прилуках до 22 зросла кількість жертв російського удару (доповнено)

Станом на ранок 8 жовтня зросла кількість жертв російського удару по Прилуках на Чернігівщині, що відбувся у попередню ніч. Станом на ранок підтверджено загибель 22 людей, серед них – п’ятеро дітей. Ще 54 людини травмовані, зокрема 7 дітей.

Як розповіли у ДСНС, у місті усю ніч тривали пошуково-рятувальні роботи на місці атаки. У обласній поліції пізніше повідомили, що серед поранених є 3-річна, 5-річна, дві 9-річні, 10-річна, 16-річна дівчинки та 11-річний хлопчик та поліцейська. Рятувальні роботи завершено, триває розбір завалів та демонтаж конструкцій. У МВС додали, що 8 жовтня – День жалоби за жертвами російської атаки в Прилуках.

Доповнення. Внаслідок атаки росіян зруйновано значну частину п’ятиповерхового багатоквартирного будинку. Пошкоджено 37 багатоквартирних будинків (525 квартир); 88 приватних будинків; 25 транспортних засобів; 20 підприємств; 5 будівель навчальних закладів; 2 заклади дошкільної освіти; центр творчості дітей та юнацтва, а також низка адмінбудівель та магазинів.

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Фото: Нацполіція Наслідки російської атаки у Прилуках

До ліквідації наслідків атаки залучено максимальну кількість особового складу поліції – слідчі, спеціалісти-криміналісти, оперативники, поліцейські офіцери громад, ювенальні поліцейські, кінологи зі службовими собаками, психологи та інші працівники поліції.

Під час рятувальної операції надзвичайникам вдалося врятувати 15 людей, серед них – дитину.

Фото: ДСНС На місці російського удару у Прилуках

Наразі рятувальники продовжують розбирати завали та демонтувати зруйновані конструкції.