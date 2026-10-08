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На війні загинула бойова медикиня Іванна «Гайка» Куценко

Вона загинула унаслідок ворожого артилерійського обстрілу під час виходу на бойові позиції.

На війні загинула бойова медикиня Іванна «Гайка» Куценко
Бойова медикиня Іванна «Гайка» Куценко
Фото: Луганська ОВА

1 жовтня цього року на війні загинула 33-річна бойова медикиня Іванна «Гайка» Куценко. 

Про це повідомили в Луганській ОВА, а також в Львівському університеті ім. Івана Франка

Іванна Куценко народилася 26 червня 1993 року в Рубіжному на Луганщині. 

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Навчалася у Сумському фаховому медичному коледжі. Згодом здобувала вищу освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Спеціальна освіта. Корекційна психопедагогіка».  

Після початку повномасштабного вторгнення РФ долучилася до гуманітарних місій. Працювала в гуманітарних проєктах, підтримуючи жінок і дітей із прифронтових територій.

У вересні 2024 року, навчаючись на третьому курсі, вона взяла академічну відпустку та добровільно мобілізувалася до лав Збройних сил України. «Гайка» несла службу на посаді старшої бойової медикині у 39-му окремому батальйоні морської піхоти, була старшою бойовою медикинею.

Військова загинула вночі 1 жовтня під час ворожого артилерійського обстрілу, коли вирушила для заміни своїх побратимів, які перебували на позиціях з травня. Там же вона надавала допомогу пораненим.

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