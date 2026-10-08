На війні загинула бойова медикиня Іванна «Гайка» Куценко

Вона загинула унаслідок ворожого артилерійського обстрілу під час виходу на бойові позиції.

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1 жовтня цього року на війні загинула 33-річна бойова медикиня Іванна «Гайка» Куценко.

Про це повідомили в Луганській ОВА, а також в Львівському університеті ім. Івана Франка.

Іванна Куценко народилася 26 червня 1993 року в Рубіжному на Луганщині.

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Навчалася у Сумському фаховому медичному коледжі. Згодом здобувала вищу освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Спеціальна освіта. Корекційна психопедагогіка».

Після початку повномасштабного вторгнення РФ долучилася до гуманітарних місій. Працювала в гуманітарних проєктах, підтримуючи жінок і дітей із прифронтових територій.

У вересні 2024 року, навчаючись на третьому курсі, вона взяла академічну відпустку та добровільно мобілізувалася до лав Збройних сил України. «Гайка» несла службу на посаді старшої бойової медикині у 39-му окремому батальйоні морської піхоти, була старшою бойовою медикинею.

Військова загинула вночі 1 жовтня під час ворожого артилерійського обстрілу, коли вирушила для заміни своїх побратимів, які перебували на позиціях з травня. Там же вона надавала допомогу пораненим.