СБУ викрила киянина, який зняв на відео позиції ППО та передав запис підсанкційному блогеру

Чоловік зафіксував розташування Сил оборони через лобове скло автомобіля та поширив відео в Telegram.

Служба безпеки затримала у Києві місцевого жителя, який зафіксував на телефон розташування української протиповітряної оборони та поширив відео у Telegram.

Про це пише СБУ.

За даними слідства, чоловік зняв відео позицій Сил оборони через лобове скло власного автомобіля. Запис він передав підсанкційному блогеру, який раніше працював на телеканалі Віктора Медведчука, а нині перебуває за межами підконтрольної Україні території.

Реклама

Експертиза, ініційована СБУ, підтвердила, що публічне поширення закритої інформації про Сили оборони завдало шкоди державній безпеці України.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ з можливістю їхньої ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану.

Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

У СБУ вкотре закликали громадян не знімати та не поширювати фото і відео ворожих атак, зокрема не публікувати записи бойової роботи української ППО та ударів по військових об’єктах і критичній інфраструктурі.