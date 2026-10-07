СБУ викрила киянина, який зняв на відео позиції ППО та передав запис підсанкційному блогеру

Служба безпеки затримала у Києві місцевого жителя, який зафіксував на телефон розташування української протиповітряної оборони та поширив відео у Telegram.
Про це пише СБУ.
За даними слідства, чоловік зняв відео позицій Сил оборони через лобове скло власного автомобіля. Запис він передав підсанкційному блогеру, який раніше працював на телеканалі Віктора Медведчука, а нині перебуває за межами підконтрольної Україні території.
Експертиза, ініційована СБУ, підтвердила, що публічне поширення закритої інформації про Сили оборони завдало шкоди державній безпеці України.
Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ з можливістю їхньої ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану.
Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.
У СБУ вкотре закликали громадян не знімати та не поширювати фото і відео ворожих атак, зокрема не публікувати записи бойової роботи української ППО та ударів по військових об’єктах і критичній інфраструктурі.