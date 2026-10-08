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Нова хвиля російських атак по Україні: Зеленський розповів про завершення операції в Прилуках та удар по Краматорську

Через російські атаки руйнування зафіксували у 10 областях України.

Нова хвиля російських атак по Україні: Зеленський розповів про завершення операції в Прилуках та удар по Краматорську
Удар по Прилуках
Фото: ДСНС Чернігівщини

У Прилуках завершили пошуково-рятувальну операцію після російського ракетного удару по п’ятиповерховому будинку. Кількість загиблих зросла до 22 людей, серед них п’ятеро дітей. Ще 54 людини постраждали, зокрема семеро дітей.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в соцмережах.

На місці атаки працювали понад 500 фахівців екстрених служб. Від вчора вдалося врятувати 15 людей, серед них п’ятирічну дитину.

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"І після такого жорстокого обстрілу росіяни продовжили бити по наших регіонах. Вранці Росія вдарила авіабомбою по звичайній зупинці громадського транспорту в Краматорську. Станом на зараз відомо про 12 загиблих", – зазначив глава держави. 

Увечері російський удар по житловому будинку в Києві забрав життя двох людей. Ще четверо людей отримали поранення, серед них двоє дітей.

 На Одещині внаслідок атаки дрона пошкоджено притулок для тварин. Також під обстрілом знову опинилися об’єкти енергетики. Загалом через російські атаки руйнування зафіксували у 10 областях України.

Зеленський подякував міжнародним партнерам за реакцію на удари РФ  та наголосив, що підтримка має перетворюватися на конкретні рішення. Йдеться, зокрема, про постачання засобів протиракетної оборони, боєприпасів для української бойової авіації та інвестиції у виробництво перехоплювачів.

Фото: ДСНС Чернігівщини

Фото: ДСНС Чернігівщини

Фото: ДСНС Чернігівщини

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