Щонайменше 12 людей загинули внаслідок російського удару по Краматорську. Ще 13 осіб поранені, пише ОВА. Прокуратура повідомляє про 14 постраждалих.

Про удар написав начальник ОВА Вадим Філашкін. За даними Генпрокуратури, сьогодні близько 10:00 російські війська обстріляли Краматорськ із реактивної системи залпового вогню. В епіцентрі удару опинився рейсовий автобус.

Оновлення. В Донецькій облпрокуратурі повідомили, що в епіцентрі ураження опинились два рейсові автобуси, який ворог, ймовірно, атакував за допомогою УМПБ Д-30 СН. Інформацію про два автобуси підтвердили і в Нацполіції. Там зазначили, що снаряд влучив на одну з вулиць міста, де в цей час рухалися дві маршрутки.Наразі на місці атаки працюють слідчо-оперативна група, парамедики, патрульна поліція, співробітники ДСНС та інші профільні служби. Пошкоджено 2 рейсових автобуси та багатоквартирний будинок.

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Фото: Нацполіція Місце удару РФ у Краматорську

Кількість загиблих і постраждалих може зрости. Остаточні наслідки ворожої атаки встановлюються.

«12 життів, які росія забрала за одну мить. Це не "наслідки війни" і не суха статистика. Це люди, яких убила російська армія. Росія приходить на українську землю зі смертю. Вона б’є по наших містах, убиває наших людей і щодня множить свої злочини. Цьому немає і не може бути жодного виправдання. Російські вбивці мають відповісти за кожне забране життя», – зазначив Філашкін.

Фото: Донецька ОВА Наслідки атаки в Краматорську

Наслідки удару уточнюють.