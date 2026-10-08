СБУ: росіяни шантажем намагалися змусити українських підлітків вчинити диверсію на Київщині

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новим спробам росіян використати українських підлітків у підривній діяльності.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Цього разу російські спецслужбісти, видаючи себе за співробітників СБУ, шантажем змусили 17-річного мешканця Київщини підпалити автоколону вантажівок місцевої логістичної компанії.

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Також хлопцю доручили придбати упаковку з шурупами, закласти її в схрон та відправити геолокацію схованки куратору з Росії. Потім за цими координатами мав прибути місцевий 16-річний житель, якого ворог так само залучив до співпраці, видаючи себе за співробітника Служби безпеки.

Встановлено, що юнак мав забрати з тайника шурупи та розсипати їх на одному з автошляхів Київщини, щоб тимчасово заблокувати проїзд вантажного автотранспорту.

Співробітники СБУ викрили ворожий задум і затримали 17-річного хлопця після того, як він підпалив кілька вантажівок.

Як з’ясувало розслідування, обидва юнаки були порізно завербовані ворогом у Телеграм-чатах з пошуку близьких стосунків. Для вербування росіяни створили фейкові акаунти дівчат. Згодом "співрозмовниці" зникли з чату, а замість них на зв’язок з юнаками вийшов російський спецслужбіст, який представився їм співробітником СБУ. Він повідомив неповнолітнім, що їхніх знайомих нібито затримали за державну зраду, та погрожував притягнути хлопців до відповідальності як співучасників.

Щоб уникнути вигаданих звинувачень, росіянин запропонував підліткам співпрацю у вигляді "допомоги слідству".

Наразі слідчі 17-річному фігуранту повідомили про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 15, ст. 194 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження чужого майна шляхом підпалу). Підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.