Brave1 та Український фонд стартапів запускають грантову програму «Інноваційне протезування»

Максимальний розмір гранту для одного розробника — 8 млн грн та залежить від ступеня готовності розробки

Протезовані військовослужбовці в реабілітаційному центрі U+system у Києві, 25 жовтня 2024 року

Український фонд стартапів та оборонний кластер Brave1 запускають грантову програму «Інноваційне протезування» для розробників і виробників протезів. Про це йдеться у пресрелізі Brave1.

Українські розробники зможуть отримати до 8 млн грн безповоротного державного гранту на розробку, тестування та вдосконалення технологій у сфері протезування — від перевірки ідеї до створення функціонального прототипу. Розмір гранту залежить від рівня готовності технології.

До 2 млн грн – для тестування ідеї

До 4 млн грн – для створення лабораторного зразка

До 8 млн грн – для створення прототипу або готового виробу

У Brave1 зазначають, що мета програми – створити умови, за яких українські команди зможуть пройти шлях від інноваційної ідеї до функціонального прототипу, його випробувань, сертифікації та подальшого масштабування на українському і міжнародному ринках. Подача заявок відбувається через портал Фонду.

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Які рішення можуть отримати грантову підтримку:

Рішення для протезування верхніх і нижніх кінцівок – біонічні, електронні і механічні систем, які підвищують функціональність та зручність протезів.

Інноваційні компоненти для протезів – електроніка, приводи, акумуляторні системи, механічні вузли та інші технології, що можуть зменшити залежність українських виробників від імпортних компонентів

Рішення для персоналізації та кастомізації протезів – зокрема технології 3D-друку та інші рішення, які дозволяють адаптувати протез до індивідуальних потреб людини.

Програму реалізують за підтримки Міністерства цифрової трансформації та Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Brave1 — український кластер оборонних технологій, створений у 2023 році для розвитку та масштабування інновацій у сфері defense tech. Платформа об’єднує державу, технологічні компанії, стартапи, інвесторів і військових. Brave1 допомагає розробникам створювати та тестувати технології для Сил оборони, зокрема у сферах безпілотних систем, роботизованих комплексів, РЕБ, штучного інтелекту та ракетних технологій.

Одним із основних інструментів підтримки є грантове фінансування українських defense-tech розробок. За три роки роботи Brave1 профінансував розробку українських defense-технологій на 6,2 млрд грн.