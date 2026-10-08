​За Ірину Мудру внесли 20 млн гривень застави

За колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру внесли повну суму застави – 20 мільйонів гривень.

Про це повідомили "Схеми" з посиланням на джерела в правоохоронних органах. За інформацією журналістів, найбільшу суму – 5,9 мільйонів гривень, внесла сама Мудра.

Ще 4,4 млн вніс її цивільний чоловік Павло Поляруш, який з 2023 року є керівником Управління роботи з проблемними активами НБУ. 2,4 млн внесла Марія Скабалланович, яка, за інформацією «Схем», є співачкою та авторкою пісень. 990 000 грн внесла компанія «Малтекс-М», що сзаймається неспеціалізованою оптовою торгівлею і торгівлею м'ясними продуктами.

Раніше під час розгляду апеляції щодо запобіжного заходу захист Мудрої просив зменшити заставу з 20 млн грн до 12,5 – це сума, яку станом на 28 вересня вже змогли зібрати на заставу ексчиновниці, з них 5 млн – її власні кошти. Тоді ВАКС відмовив у задоволенні клопотання.

Ірина Мудра перебуває під вартою з 25 серпня.

У чому підозрюють Ірину Мудру?

19 серпня НАБУ і САП повідомили про спецоперацію «Форест Гамп», в межах якої викрили злочинне угруповання, що забезпечило внесення застави за ексміністра Германа Галущенка за рахунок нелегально здобутих коштів. Схему організували з використанням державного «Сенс Банку». Загалом у причетності до цього угруповання підозрюють 13 людей, а його організаторами слідство вважає двох народних обранців: чинного – Вадима Столара і колишнього – Максима Микитася.

Ірина Мудра, за версією слідчих, була учасницею угруповання. Вона на суді казала, що, на її думку, саме Микитась записував розмови з нею, в яких обговорював злочинні наміри й дії.

Крім відмивання коштів, угруповання підозрюють у рейдерському захопленні нерухомості підприємств. Цю справу назвали «Феміда». Слідство з'ясувало, що учасники організації використовували послуги хакерів для незаконних втручань у реєстри та перереєстрацій, підкуповували суддів та тиснули на Мін'юст.

САП повідомила, що підозри оголошені за статтями: 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) КК України.

Микитась отримав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 30 мільйонів гривень. Для Ірини Мудрої обвинувачення просило заставу в 150 млн гривень. Це така сама сума, як у Галущенка, в допомозі із заставою якому її підозрюють.