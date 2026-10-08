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На Закарпатті відкрили новий пункт пропуску на кордоні з Румунією

На першому етапі пункт пропуску "Біла Церква – Сігету-Мармацієй" зможе оформлювати до 400 легкових автомобілів на добу.

На Закарпатті відкрили новий пункт пропуску на кордоні з Румунією
Новий пункт пропуску на кордоні з Румунією
Фото: Микола Калашник

На Закарпатті запрацював новий автомобільний пункт пропуску "Біла Церква – Сігету-Мармацієй" на українсько-румунському кордоні. Це перший новий автомобільний перехід між Україною та Румунією в регіоні за майже 20 років.

Про це повідомив в Telegram міністр відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Новий пункт став третім автомобільним переходом із Румунією для Закарпаття. Він має допомогти перерозподілити транспортні потоки та зменшити навантаження на вже наявні переходи. 

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На першому етапі пункт пропуску зможе оформлювати до 400 легкових автомобілів на добу. З українського боку для його запуску облаштували під’їзну дорогу та модульну інфраструктуру для прикордонного й митного контролю. Румунська сторона побудувала пункт пропуску та новий міст через Тису.

Наразі рух відкрили тимчасовою інфраструктурою. У межах наступного етапу планують спорудити повноцінний комплекс, який зможе пропускати додатково до 360 вантажівок та 50 автобусів на добу.

Фото: Микола Калашник

Фото: Микола Калашник

Фото: Микола Калашник

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